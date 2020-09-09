Трамп снова сравнил себя с Линкольном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз сравнил себя с 16-м президентом страны Авраамом Линкольном, передает РИА «Новости».

По мнению Трампа, его роднит с Линкольном то, как к нему относится пресса.

«Говорят, что у Авраама Линкольна была самая плохая пресса. Я говорю — не может быть такого, чтобы у него пресса была хуже, чем у меня», — сказал нынешний глава государства.

Он также отметил, что в случае с Линкольном плохие новости могли быть правдой, но в его случае это полный фейк.

Ранее Трамп заявил, что сделал для афроамериканцев больше, чем кто-либо со времен Линкольна, который добился освобождения рабов.

Линкольн — первый президент-республиканец, он руководил страной с 1861 по 1865 года. Считается одним из самых выдающихся американских президентов.

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