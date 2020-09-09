Трамп заявил, что Россия серьезно загрязняет окружающую среду

Россия, Индия и Китай серьезно загрязняют окружающую среду по сравнению с другими странами в мире, считает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп заявил, что план кандидата в президенты от демократов Джо Байдена уничтожит средний класс США, и представит беспрепятственный доступ ведущим мировым странам в области загрязнения окружающей среды — КНР, России и Индии. О каком «беспрепятственном доступе» идет речь, президент не пояснил.

«Им не нужно очищать свою территорию, но мы должны очищать нашу», — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что его администрация постоянно доказывает, что может улучшить состояние окружающей среды, создавая миллионы высокооплачиваемых рабочих мест. По словам главы государства, американские власти тратят миллиарды долларов на экологию и защиту окружающей среды.

Ранее Трамп призвал Россию, Китай, Индию и Германию принимать меры по защите окружающей среды, несмотря на то, что это очень дорого.

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