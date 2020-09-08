Президент России Владимир Путин поддержал идею провести год Байкала в России, пишет РИА «Новости».

«Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством. Хотя идея, конечно, хорошая», — сказал Путин.

Ранее с такой инициативой выступил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

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