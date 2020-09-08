В Кремле прокомментировали задержание Колесниковой в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание представителя Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, «похищение людей» — это то, что нельзя одобрить, но нужно отделять похищения от задержаний.

По его словам, в Кремле в данный момент не обладают детальной информацией.

«Мы не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло. Поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим заявления, которые внесут ясность в том, что же произошло», — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову вытолкнули из автомобиля во время прохождения погранконтроля на границе с Украиной, заявили в пограничном комитете. Колесникова была задержана.