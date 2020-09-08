Турция заявила о недовольстве приговором по делу об убийстве Хашукджи

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара осталась недовольна приговором, который был вынесен убийцам оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает РИА «Новости».

По словам представителя администрации, вердикт суда не оправдал ожиданий турецких властей и международного сообщества.

«Мы до сих пор не знаем, что случилось с телом Хашукджи, кто хотел его смерти и были ли местные сообщники, что ставит под сомнение достоверность судебных разбирательств в КСА», — сказал Алтун.

Он добавил, что для объективного расследования убийства необходимо сотрудничество саудовских властей с турецкими правоохранителями.

Влиятельный саудовский журналист исчез в Стамбуле 2 октября 2018 года. Генпрокуратура Саудовской Аравии признала факт смерти журналиста.

По завершении расследования задержали 21 человека: 11 из них предъявлены обвинения, а для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.

По решению суда, пять человек получили наказание в виде 20 лет тюремного заключения, шестой обвиняемый был приговорен к 10 годам тюрьмы, а еще двое — к семи годам.

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