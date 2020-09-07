Президент Литвы выразил готовность стать посредником в ситуации в Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил готовность стать посредником в сложившейся политической ситуации в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.

Соответствующее заявление он сделал по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога главы государств переговорили о возможном сотрудничестве стран белорусской ситуации.

Науседа напомнил о роли Исландии, которая оказала поддержку Литве 30 лет назад и внесла вклад в восстановление независимости страны.

Президент подчеркнул, что Литва готова стать посредником между властями и участниками протестов в Белоруссии.

Он также сошелся с Зеленским во мнении, что белорусский политический кризис смогут разрешить «новые, честные и демократические президентские выборы под мониторингом ОБСЕ».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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