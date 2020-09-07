Посол РФ в Великобритании призвал не политизировать ситуацию с Навальным

Вызванный из-за ситуации с Алексеем Навальным в МИД Великобритании посол РФ Алексей Келин подтвердил приверженность России обязательствам по конвенции о запрещении химоружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер», — говорится в сообщении.

Келин также подчеркнул, что Германия не готова дать ответ на запрос по Навальному со стороны России.

Ранее в берлинской клинике Charite заявили, что Навального постепенно вывели из комы, а также отключили от аппарата ИВЛ. Медики добавили, что он реагирует на слова окружающих.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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