Белорусский премьер привился от COVID-19 вакциной из РФ

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сделал прививку от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Александру Исаеву.

Она уточнила, что при вакцинации использовался российский препарат.

Исаева добавила, что соответствующее решение Головченко принял сразу после переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным в четверг, 3 сентября.

Пресс-секретарь подчеркнула, что глава правительства «чувствует себя отлично».

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые выявили защищающее от COVID-19 средство

— Индия вторые сутки подряд бьет рекорды по COVID

— Мурашко назвал дату поставки вакцины от коронавируса в клиники