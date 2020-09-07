В кабмине Германии назвали фиктивными переговоры «Берлина» и «Варшавы» о Навальном

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ считает фиктивной запись разговора о блогере Алексее Навальном между «Берлином» и «Варшавой». Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, Германия еще на прошлой неделе сообщила, что заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко не являются правдивыми.

«Транскрипт не изменил наше мнение», — добавил Зайберт.

МИД Польши также опроверг подлинность записи переговоров.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск перехватил разговор, который доказывает ложность информации об отравлении Навального. Разговор был обнародован белорусским государственным телеканалом ОНТ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Идет война»: Минск опубликовал переговоры «Берлина» и «Варшавы»

— МИД Польши опроверг данные о переговорах «Варшавы» и «Берлина» о Навальном

— В Кремле высказались о записи предполагаемого разговора Берлина и Варшавы о Навальном