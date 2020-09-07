В Кремле считают абсурдной идею создания в США «списка Навального»

В Кремле считают абсурдной идею создания в США санкционного «списка Навального» и подчеркивают, что неприемлемо связывать произошедшее с блогером с руководством России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию журналиста Брета Стивенса в New York Times, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Абсурдных инициатив сейчас очень много и справа, и слева», — подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, необходимо трезво оценивать ситуацию.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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