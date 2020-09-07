МИД Польши опроверг данные о переговорах «Варшавы» и «Берлина» о Навальном

Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между «Варшавой» и «Берлином», в ходе которого обсуждалась фальсификация отравления блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск перехватил разговор, который доказывает ложность информации об отравлении Навального. Разговор был обнародован белорусским государственным телеканалом ОНТ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

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