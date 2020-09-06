В ЕС призвали Белоруссию к национальному диалогу

Белоруссии нужен национальный диалог, чтобы разрешить нынешний кризис, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом пишет ТАСС.

«В очередной раз впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах показывают решимость белорусского народа добиваться своих свобод, прав и демократии... Необходим инклюзивный национальный диалог», — приводятся слова Борреля.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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