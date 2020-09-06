Захарова оценила слова Мааса об обмене сведениями о ситуации с Навальным

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления главы МИД Германии Хайко Мааса о готовности немецкой стороны к обмену данными о ситуации с Алексеем Навальным.

Ряд вопросов к немецкому внешнеполитическому ведомству Захарова опубликовала на своей странице в Facebook.

Представитель МИДа отметила, что формальный запрос со стороны российских правоохранительных органов уже был направлен в Германию. Кроме того, предложение о сотрудничестве также направляли российские врачи.

«Так почему же обмен информацией не начался? Почему не началась практическая работа специалистов, которые компетентны в этом вопросе, а идет подмена экспертных заявлений политическими лозунгами?» – написала Захарова.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что немецкие власти «уже давно» удовлетворили запрос России о правовой помощи по ситуации с Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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