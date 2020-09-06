Германия готова предоставить России сведения по ситуации с Навальным

Немецкие власти удовлетворили запрос России на правовую помощь по ситуации с Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью телеканалу ARD.

По словам Мааса, немецкая сторона уведомила российского посла об одобрении запроса. Кроме того, у Германии нет причин отказывать России в данном вопросе, отметил министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, не направляя ответ российской стороне, Берлин тормозит процесс расследования произошедшего.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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