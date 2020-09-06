Захарова заподозрила Германию в «двойной игре» вокруг ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не уверена, что в Германии не ведут двойную игру вокруг ситуации с блогером Алексеем Навальным, который проходит лечение в Берлине.

По ее словам, Генпрокуратура России передало запрос властям ФРГ еще 27 августа, однако ответ был получен только 4 сентября.

«Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру нет, ведь Управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Также представитель МИД отметила, что не направляя ответ российской стороне, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что если Россия в ближайшие дни не предпримет шаги по расследованию инцидента с Навальным, то последует реакция Германии и партнеров.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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