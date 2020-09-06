Экс-адвокат Трампа рассказал о его симпатии к политике Путина в управлении РФ

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн рассказал об отношении главы Белого дома к политике его российского коллеги Владимира Путина. Об этом он написал в своей книге «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа», отрывки которой приводит Washington Post.

Он отметил, что американскому лидеру нравится, как президент России управляет страной, поскольку Путин управляет нацией «как своей собственной компанией». По его словам, Трамп даже намеревался подарить российскому лидеру апартаменты в Trump Tower.

Кроме того, юрист называет в качестве другой причины симпатии главы Белого дома к российскому президенту любовь президента США к деньгам, который считал Путина «богатейшим человеком мира».

При этом Коэн называет самого Трампа «мошенником, обманщиком, жуликом, задирой, расистом, хищником и аферистом».

Публикация книги экс-адвоката президента США назначена на вторник, 8 сентября.

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