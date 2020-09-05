Путин ознакомится с Единым планом по достижению национальных целей до 30 октября

Единый план по достижению национальных целей развития РФ представят 2 сентября премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом заявил вице-премьер Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что не позже 30 октября план будет представлен президенту РФ Владимиру Путину.

«Это очень большая работа, мы находимся еще на достаточно раннем этапе, но работа идет», — добавил Белоусов.

Ранее Путин подписал указ о национальных целях развития страны на ближайшие 10 лет. Таким образом он заменил предыдущий план, который был рассчитан до 2024 года. В новой стратегии указаны пять целей, а также показатели, которые указывают на их достижение.

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