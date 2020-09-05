МИД РФ считает Запад и НАТО создателями химвеществ из семейства «Новичка»

МИД РФ ответил на обвинения относительно того, что якобы именно Россия разработала токсичные химические соединения нервнопаралитического действия — «Новички», которыми, как ранее заявили главы МИД Германии и Франции, может быть отравлен блогер Алексей Навальный. Об этом сообщает «Интерфакс».

В российском ведомстве напомнили, что на протяжении нескольких лет над входящими в эту группу химвеществ соединениями работали специалисты стран Запада и спецструктуры НАТО. При этом, как отмечается, в США создателям технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов.

В Министерстве иностранных дел России также отметили, что ответственные за состояние Навального должны быть выявлены и привлечены к ответственности. При этом добавили, что использование химического оружия противоречит международным нормам.

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