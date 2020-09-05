Нарышкин рассказал о работающих за рубежом сотрудниках СВР

Действующих в других государств сотрудников Службы внешней разведки (СВР) России достаточно для решения поставленных перед ней задачи. Об этом заявил глава ведомства Сергей Нарышкин в эфире «Россия 1».

По его словам, речь о выявлении и предупреждении комплексов внешних угроз, направленных на России и ее граждан.

Ранее Нарышкин сообщил, что СВР внимательно следит за ситуацией в Белоруссии и планами Запада в отношении республики.

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