Нарышкин рассказал о работающих за рубежом сотрудниках СВР
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Действующих в других государств сотрудников Службы внешней разведки (СВР) России достаточно для решения поставленных перед ней задачи. Об этом заявил глава ведомства Сергей Нарышкин в эфире «Россия 1».
По его словам, речь о выявлении и предупреждении комплексов внешних угроз, направленных на России и ее граждан.
Ранее Нарышкин сообщил, что СВР внимательно следит за ситуацией в Белоруссии и планами Запада в отношении республики.
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