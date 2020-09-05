В Госдуме призвали проверить подлинность записи разговора о Навальном

Запись разговора представителей Польши и Германии о российском блогере Алексее Навальном надо проверить на подлинность. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, передает РИА «Новости».

По его словам, этим должны заняться специальные службы и лаборатории.

«Но на меня она произвела впечатление как достаточно достоверная, тем более что она была обнародована не нашим государством и не нашими спецслужбами… Думаю, что она подлинная», — сказал Калашников.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск перехватил разговор, который доказывает ложность информации об отравлении Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

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