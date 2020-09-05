Трамп заявил, что переговоры с РФ по контролю над вооружениями идут хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил, что консультации Москвы и Вашингтона в сфере контроля над вооружениями идут очень хорошо, однако было бы лучше подключить к ним Пекин, сообщает РИА «Новости».

«Мы ведем переговоры по договору о нераспространении ядерного оружия, что для меня является очень важным вопросом. В определенный момент мы включим Китай в эти переговоры, но с Россией у нас все очень хорошо по нераспространению ядерного оружия», — заявил Трамп.

Россия и США проводят консультации в Вене по вопросу стратегической стабильности в связи со скорым истечением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет.

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