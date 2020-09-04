Вучич пригласил Трампа совершить визит в Сербию

Сербский президент Александр Вучич поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за посредничество в заключении соглашения о нормализации экономических отношений Белграда с Косово, передает ТАСС.

Президент отметил, что стороны пока не решили всех своих проблем и между ними есть еще много разногласий, однако заключение соглашения является огромным шагом вперед.

Вучич также напомнил, что последним американским президентом, посетившим Белград, был Джимми Картер.

«Приезжайте в Сербию, и вам будет оказан самый гостеприимный приём», — добавил сербский лидер. На что Трамп ответил, что с нетерпением ждет возможности посетить Сербию и Косово «в не столь отдаленном будущем».

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