Байден считает РФ главной угрозой выборам в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия больше других стран пытается оказать влияние на грядущие в стране выборы главы государства, передает РИА «Новости».

По его мнению, многие страны хотели бы видеть, чтобы выборы президента в США «были дестабилизированы».

Политик убежден, что тем государством, «которое работает над этим наиболее усердно и постоянно», является именно Россия.

Выборы президента в США намечены на 3 ноября.

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