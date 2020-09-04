Байден считает РФ главной угрозой выборам в США
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия больше других стран пытается оказать влияние на грядущие в стране выборы главы государства, передает РИА «Новости».
По его мнению, многие страны хотели бы видеть, чтобы выборы президента в США «были дестабилизированы».
Политик убежден, что тем государством, «которое работает над этим наиболее усердно и постоянно», является именно Россия.
Выборы президента в США намечены на 3 ноября.
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