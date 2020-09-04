В Белоруссии обнародовали «перехваченную запись разговора Варшавы и Берлина»

Белорусский государственный телеканал ОНТ обнародовал запись телефонного разговора между якобы представителями Варшавы и Берлина, о которой ранее сообщал президент республики Александр Лукашенко.

В ходе беседы голос, обозначенный как «абонент из Берлина», заявляет, что некие материалы по делу Навального готовы и будут представлены канцлеру.

На вопрос «абонента из Варшавы» о том, действительно ли блогер был отравлен, он отвечает, что «это не так важно», ведь «во время войны всякие методы хороши».

Затем «абонент из Варшавы» говорит, что надо «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии», а самый лучший способ — «утопить» его в проблемах России.

Говоря о ситуации в Минске, собеседник из Польши отмечает, что Лукашенко оказался «крепким орешком», ему верны чиновники и военные.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия перехватила разговор между представителями Германии и Польши, который доказывает ложность информации об отравлении Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».