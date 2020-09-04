Зампостпреда РФ при ООН рассказал, зачем Запад вмешивается в дела Белоруссии
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский убежден, что Совбез ООН должен обсуждать иностранное вмешательство в дела Белоруссии с целью смены власти, а не внутреннюю ситуацию в республике, передает ТАСС.
Такое заявление он сделал по видеосвязи на неформальной встрече СБ ООН по «формуле Арриа».
Дипломат уточнил, что речь идет о вмешательстве в дела Белоруссии со стороны западных и южных соседей.
«Мы призываем всех прекратить любое вмешательство во внутренние дела Белоруссии», — отметил Полянский.
По мнению дипломата, лишь сами белорусы могут решить свои проблемы посредством «мирного и конструктивного диалога».
Также Полянский выразил мнение, что во многом группы из Украины провоцируют агрессивную протестную активность в Белоруссии.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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