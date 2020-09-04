Трамп рассказал об итогах переговоров Сербии и Косово

Президент США Дональд Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации отношений в экономической сфере по итогам переговоров их лидеров в Вашингтоне. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир на своей странице в Twitter.

«Еще одно историческое соглашение, достигнутое этим президентом, чтобы сделать мир более мирным, процветающим местом», — отметил Дир.

Переговоры между сербским президентом Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти начались 3 сентября в Вашингтоне. Вашингтон надеялся в ходе данной встречи добиться мирного урегулирования многолетнего спора, который вызвал интервенцию США в регионе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белом доме заявили о прогрессе на переговорах Сербии и Косово

— Вучич отверг требование о признании независимости Косово

— Вашингтон: Сербия и Косово подпишут договоренности 4 сентября