НАТО потребовало от России раскрыть программу изготовления «Новичка»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подробности создания отравляющих веществ группы «Новичок», передает РИА «Новости».

По его словам, Москва должна полностью сотрудничать с ОЗХО и с независимым международным расследованием по ситуации с Алексеем Навальным.

«Мы также призываем Россию к полному раскрытию программы «Новичок» ОЗХО», — сказал генсек ООН.

Он объяснил, почему НАТО считает себя вправе вмешиваться в данный инцидент, который находится за пределами зоны ответственности альянса.

Столтенберг отметил, что НАТО представляет почти 1 млрд человек и 50% мирового ВВП. По этой причине осуждение со стороны НАТО нападения и использования химического нервно-паралитического вещества «имеет значение».

Ранее власти Германии заявили, что в организме Алексея Навального нашли вещества из группы «Новичок».

В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск перехватил разговор Варшавы с Берлином, который подтверждает, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о Навальном фальсифицировано.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.