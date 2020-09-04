МИД указал ЕС на недопустимость голословных обвинений по ситуации с Навальным

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на встрече с главой представительства ЕС в России Маркусом Эдерером заявил о недопустимости голословных обвинений по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте МИД.

«Было указано на недопустимость политизации данного вопроса (вокруг ситуации с Навальным) и выдвижения голословных обвинений в жанре «мегафонной дипломатии»», — говорится в сообщении.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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