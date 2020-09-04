В Кремле отказались комментировать заявление Лукашенко по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о фальсификации ФРГ и Польшей данных об «отравлении» блогера Алексея Навального, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление президента Белоруссии», — сказал представитель Кремля.

Ранее Лукашенко заявил, что заявления ФРГ о нахождении в организме Навального веществ из группы «Новичок» является фальсификацией. Белоруссия якобы перехватила разговор Варшавы с Берлином, который это подтверждает.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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