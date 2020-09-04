В Белоруссии на протестах 3 сентября задержали 26 человек

В Белоруссии на несанкционированных протестах 3 сентября задержали 26 человек, написала пресс-служба МВД в Telegram.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 26 граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до рассмотрения в суде дел об административных правонарушениях семь человек будут находиться в местах содержания задержанных.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белоруссия развернула почти половину армии вдоль западных границ

— Члену КС оппозиции Белоруссии Ковальковой продлили арест

— КС Белоруссии призвал власти освободить задержанных членов совета