Берлускони госпитализирован с коронавирусом
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, заразившийся коронавирусом, доставлен в больницу «Сан-Раффаэле» в Милане, сообщил новостной телеканал «РАИ-ньюс-24».
Отмечается, что 83-летнему политику госпитализация потребовалась для сдачи анализов. Источники утверждают, что его жизни ничего не угрожает.
Ранее Берлускони заявил, что заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо. Политик находился на карантине в своей резиденции в Аркоре.
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