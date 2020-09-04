Берлускони госпитализирован с коронавирусом

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, заразившийся коронавирусом, доставлен в больницу «Сан-Раффаэле» в Милане, сообщил новостной телеканал «РАИ-ньюс-24».

Отмечается, что 83-летнему политику госпитализация потребовалась для сдачи анализов. Источники утверждают, что его жизни ничего не угрожает.

Ранее Берлускони заявил, что заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо. Политик находился на карантине в своей резиденции в Аркоре.

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