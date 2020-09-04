Евросоюз не включит Лукашенко в санкционный список

Евросоюз не включит президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список, преимущественно из-за позиции ФРГ, Франции и Италии. Об этом сообщает Welt со ссылкой на источники.

В упомянутых странах заявили, что необходимо держать каналы связи с избранным белорусским лидером, несмотря на происходящее в республике.

Так, в Берлине, Париже и Риме считают, что включение Лукашенко в черный список приведет к полному разрыву диалога с Минском.

За введение санкций против глав республики выступали в первую очередь страны Балтии и Польша.

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