Байден пообещал санкции против китайских чиновников в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах его администрация будет вводить санкции в отношении официальных лиц Китая, причастных к нарушениям прав человека в Тибете. Об этом сообщает ТАСС.

Также он выразил готовность расширить поддержку жителей Тибета.

Кроме того, Байден обвинил своего конкурента на предстоящих выборах, президента США Дональда Трампа в том, что он «не встретился и не разговаривал» с далай-ламой.

Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Белый дом введет санкции в отношении ряда китайских чиновников, которые ответственны за ограничение въезда иностранцев в Тибетский автономный район страны.

Ранее США ввели санкции против чиновников коммунистической партии Китая за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека». Вашингтон обвиняет Китай в том, что разрабатываемый китайским парламентом законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию высокой автономии региона.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Американские демократы потребовали немедленных антироссийских санкций

— Байден заявил, что мародерство на протестах нельзя оправдать

— WSJ: Трамп выбрал нового посла в Афганистане