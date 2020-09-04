Россия и Белоруссия готовятся открыть границы

Россия готовится снять запрет на пересечение границы с Белоруссией, этот вопрос будет обсуждаться во время визита президента республики Александра Лукашенко в Москву. Об этом сообщает газета «Известия».

«Будут даны поручения министрам транспорта обеих стран подготовить все необходимые меры, чтобы снятие ограничений не привело ко второй волне пандемии», — приводит газета слова зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Виктора Водолацкого.

Граница с Белоруссией была полностью перекрыта 30 марта в связи с ситуацией, связанной с распространением COVID-19.

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