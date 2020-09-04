Вашингтон: Сербия и Косово подпишут договоренности 4 сентября

Президент Сербии Александар Вучич и премьер непризнанного Косова Авдулах Хоти 4 сентября в Вашингтоне примут участие в церемонии подписания неких договоренностей, детально о которых не сообщается. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Белый дом США.

»(В 18:05 по мск) президент (Трамп) наблюдает за церемонией подписания с участием президента Республики Сербия и премьер-министра Республики Косово», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент Сербии Александр Вучич подтвердил сообщения, согласно которым сербская делегация отказалась признавать независимость Косово на переговорах в Вашингтоне.

Ранее премьер-министр частично признанной республики Косово Авдулах Хоти заявил, что не намерен обсуждать на переговорах в Вашингтоне иных тем, кроме признания независимости от Сербии.

Переговоры между Косово и Белградом в Вашингтоне начались 3 сентября. На встрече не планировалось обсуждение политических вопросов, предметом диалога называлось экономическое взаимодействие.

Вашингтон, в свою очередь, надеется в ходе данной встречи добиться мирного урегулирования многолетнего спора, который вызвал интервенцию США в регионе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вучич отверг требование о признании независимости Косово

— Хоти заявил, что намерен обсуждать в Вашингтоне только признания Косово

— Вучич подтвердил отказ сербской делегации от признания Косово