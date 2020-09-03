Члену КС оппозиции Белоруссии Ковальковой продлили арест

Члену Координационного совета оппозиции Белоруссии и доверенному лицу бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской — Ольге Ковальковой продлили арест еще на 15 дней. Об этом сообщается «Интерфакс».

Суд Центрального района принял данное решение в соответствии с ч. 3 ст. 23.34 КоАП РБ («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

Отмечается, что женщину задержали во второй раз после выхода из изолятора.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская призвала власти Белоруссии освободить членов Координационного совета оппозиции.

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