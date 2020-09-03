В Евросоюзе заявили, что Россия готова сотрудничать по ситуации с Навальным

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что Россия готова сотрудничать с Германий по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом пишет «Интерфакс».

«Недавно российские власти, тем не менее, заявили, что они будут сотрудничать с германскими партнерами по результатам медицинского обследования, что касается дела Навального. То есть видим их готовность сотрудничать», — сказал Стано.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявляли об интоксикации Навального субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Российские власти в свою очередь отметили, что до вывоза Алексея Навального в Германию в его организме не было выявлено следов отравляющих веществ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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