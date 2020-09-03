Мишустин: Россия полностью поддерживает суверенитет Белоруссии

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва полностью поддерживает суверенитет Белоруссии. Об этом пишет агентство БелТА.

«Россия полностью поддерживает суверенитет и независимость Белоруссии», — сказал Мишустин в разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Премьер также отметил, что Белоруссия — родная для России страна. Он подчеркнул исторические, языковые, духовные связи двух государств, чьи граждане «фактически являются одним народом».

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