Премьер Белоруссии сделает прививку российской вакциной от COVID-19

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко испытает на себе российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщает «БелТа».

Об этом стало известно во время переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского премьера Михаила Мишустина.

В ходе встречи Лукашенко напомнил, что Белоруссия станет первой страной, куда Россия поставит свою вакцину от коронавируса.

«Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что все будет хорошо», — сказал в ответ Мишустин.

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