Лукашенко начал встречу с Мишустиным в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава республики встретил российского премьера у Дворца Независимости и они отправились на встречу.

Ожидается, что глава правительства РФ также проведет переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко.

В составе делегации Мишустина присутствует глава Минэнерго Александр Новак, поэтому, вероятно, одной из тем переговоров на уровне премьеров станет сотрудничество России и Белоруссии в нефтегазовой сфере. При этом ранее Лукашенко говорил о том, что переговоры будут о рефинансировании белорусского госдолга перед РФ в размере $1 млрд.

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