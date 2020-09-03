Лукашенко начал встречу с Мишустиным в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает «Интерфакс».
Глава республики встретил российского премьера у Дворца Независимости и они отправились на встречу.
Ожидается, что глава правительства РФ также проведет переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко.
В составе делегации Мишустина присутствует глава Минэнерго Александр Новак, поэтому, вероятно, одной из тем переговоров на уровне премьеров станет сотрудничество России и Белоруссии в нефтегазовой сфере. При этом ранее Лукашенко говорил о том, что переговоры будут о рефинансировании белорусского госдолга перед РФ в размере $1 млрд.
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