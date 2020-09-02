Меркель назвала удручающей информацию немецких врачей о Навальном

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала удручающей информацию о том, что Алексея Навального пытались отравить, передает РИА «Новости».

По ее словам, такие данные подтверждают, что блогер стал жертвой покушения.

«Он должен был замолчать», — сказала канцлер.

Она заявила, что осуждает попытку отравить Навального от имени германского правительства.

Меркель также подчеркнула, что Берлин ждет от Москвы объяснений этого инцидента.

Ранее власти Германии заявили, что результаты исследований анализов Навального показали на его отравление веществами из группы «Новичок».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до вывоза Алексея Навального в Берлин в его организме не было выявлено следов отравляющих веществ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.