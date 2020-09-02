Лавров примет участие во встрече глав МИД стран-участниц G20 3 сентября

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Встреча глав МИД стран-участниц саммита «большой двадцатки» пройдет в четверг, 3 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в переговорах глав МИД стран G20.

Департамент информации и печати МИД России подтвердил агентству соответствующие данные.

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