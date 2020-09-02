Лавров примет участие во встрече глав МИД стран-участниц G20 3 сентября
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Встреча глав МИД стран-участниц саммита «большой двадцатки» пройдет в четверг, 3 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в переговорах глав МИД стран G20.
Департамент информации и печати МИД России подтвердил агентству соответствующие данные.
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