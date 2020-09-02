Украина вышла из нескольких соглашений СНГ

Украина вышла из соглашений Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий и о сотрудничестве в области ветеринарии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первое соглашение, подписанное 31 мая 2001 года в Минске, было направлено на предотвращение завоза и распространения карантинных и других инфекционных болезней.

Соглашение, затрагивающее ветеринарию и заключенное 12 марта 1993 года, должно было помочь странам СНГ действовать совместно против распространения инфекционных болезней животных.

Также кабинет министров Украины денонсировал соглашение о создании Координационного совета по карантину растений государств — участников СНГ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

— Украина в очередной раз вышла из соглашений СНГ

— Украина разорвала семь соглашений СНГ в сфере гражданской авиации