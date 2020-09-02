Лавров выразил обеспокоенность задержанием журналистов из РФ в Белоруссии

В России встревожены относительно задержания российских журналистов в Белоруссии в ходе протестов в Белоруссии после президентских выборов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

Он отметил, что работающие в республики журналисты из РФ, в том числе, подверглись «не самому аккуратному» задержанию.

Министр также добавил, что белорусский МИД оперативно реагировал на запрос Москвы и журналисты были вовремя освобождены, даже те, кто не имел аккредитации.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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