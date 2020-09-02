Макей заявил, что выборы в Белоруссии стали поводом для дестабилизации в стране

Выборы президента в Белоруссии ряд государств использовал как повод для попытки дестабилизации в республике. Об этом заявил глава МИД страны Владимир Макей во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в среду, 2 сентября, передает ТАСС.

«К сожалению, в очередной раз в странах бывшего Советского Союза выборы были использованы внешними и внутренними силами для попытки дестабилизировать социально- политическую и экономическую ситуацию», — сказал белорусский дипломат.

Ранее Макей отметил, что Белоруссии удалось избежать украинского сценария цветной революции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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