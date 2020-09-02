Медведев рассказал о своей любви к России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что с возрастом только сильнее любит Россию. Об этом он сказал ходе онлайн-встречи с участниками проходящего на Сахалине форума «ОстроVа-2020», передает ТАСС.

По его словам, многие любят путешествия и изучать другие страны, однако это нисколько не умаляет любви к своей стране.

«Наоборот, я могу сказать о своих ощущениях. Чем старше я становлюсь, тем более красивой и интересной я нахожу собственную страну», — подчеркнул Медведев.

По его словам, в молодости ему очень хотелось повидать мир, но сейчас он стремится изучить уголки России, в которых ранее не бывал. Он отметил, что когда находит такие места, у него «возникает какое-то особое, ни с чем не сравнимое чувство».

Зампред призвал молодежь любить свою родину и сохранить в себе чувство патриотизма.

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