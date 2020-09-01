Трамп раскритиковал движение Black Lives Matter
Президент США Дональд Трамп заявил, что антирасистское движение Black Lives Matter («Жизни черных важны») основано на дискриминации. Свое мнение он выразил в ходе интервью телеканалу Fox News.
Трамп назвал движение «марксистской организацией».
«Когда я впервые услышал про Black Lives Matter, я сказал: «Это ужасное название. Оно дискриминационное. Это плохо для черных людей. Это плохо для всех», — рассказал глава государства.
Массовые протесты против расизма и полицейского произвола начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.
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