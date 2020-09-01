Рябков: РФ не рассчитывает на скорую сделку со США по разоружению

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не разделяет оптимизма США по поводу заключения соглашения в сфере контроля над вооружениями, сообщает РИА «Новости».

«Сложностей много. Они разноплановые. Если сказать обобщенно — мы не видим с американской стороны в должной мере готовности двигаться навстречу нам», — сказал Рябков.

Он добавил, что стороны тем не менее находятся в постоянном контакте и продолжают совместные поиски возможных вариантов соглашения.

Россия и США проводят консультации в Вене по вопросу стратегической стабильности в связи со скорым истечением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут договориться о новом соглашении по контролю над вооружениями до конца 2020 года.

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