В белорусской оппозиции выявлен раскол по вопросу о реформе конституции

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико оказался за проведение в республике конституционной реформы. Однако экс-кандидаты на пост главы государства Светлана Тихановская и Валерий Цепкало выступили против этой инициативы, передает «Интерфакс».

В понедельник, 31 августа, штаб Бабарико сообщил о создании партии «Вместе». Сам политик еще в июне записал видеообращение, которое распространил его штаб.

По его словам, первой, основной и главной задачей для его партии сейчас является проведение реформы конституции.

В свою очередь, Тихановская 1 сентября, поддержав создание партии, заявила о существенных разногласиях.

В своем Telegram-канале она выразила несогласие с утверждением, что на выборах оппозиция не смогла победить. По словам Тихановской, победа была одержана, но ее пытаются «украсть».

«Во-вторых, я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами - это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки», — добавила Тихановская.

Кроме того, Валерий Цепкало заявил в своем Telegram-канале, говоря о конституционной реформе, что повестка дня сейчас — «убрать Лукашенко».

«Ни в коем случае нельзя дать себя убалтывать и проводить референдум по конституции», — отметил Цепкало.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.