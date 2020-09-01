Лукашенко опасается, что оппозиция в случае прихода к власти избавится от его сторонников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения относительно того, что в случае прихода к власти оппозиция захочет избавится от его сторонников. Об этом сообщает «БелТА».

«Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это», — сказал белорусский лидер.

По его словам, в случае прихода оппозиции к власти в стране может начаться резня, и ситуация на Украине по сравнению с ней «будет цветочками».

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